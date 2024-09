Varovali britskú ministerku, aby nezasahovala do autonómie klubov

Londýn 15. septembra (TASR) - Európska futbalová únia (UEFA) varovala novú britskú ministerku kultúry, médií a športu Lisu Nandyovú, aby neprijala opatrenia, ktorými by zasahovala do suverenity klubov a zväzu. Ak sa tak nestane, Anglicko by mohlo prísť o právo spoluorganizovať ME v roku 2028 a kluby by vylúčili zo súťaží UEFA.



Nandyová nedávno predstavila svoj návrh vytvoriť inštitúciu Nezávislého regulátora futbalu (IFR) s cieľom zaistiť finančnú udržateľnosť klubov a zamedziť ich odchodu do nadnárodných súťaží tipu skrachovaného projektu Superligy. "Vláda nemá čo zasahovať do riadenia futbalu. Máme osobité pravidlá, ktoré garantujú autonómiu športu a férovosť súťaží," vyhlásil v liste podľa AP generálny sekretár UEFA Theodore Theodoridis.