Vartovník a Bortňák odchádzajú zo Spišskej Novej Vsi na hosťovanie

Spišská Nová Ves 30. septembra (TASR) - Extraligový hokejový klub HK Spišská Nová Ves uvoľnil slovenských útočníkov Lukáša Vartovníka a Dalibora Bortňáka na hosťovanie do prvoligového Trebišova, respektíve Dukly Trenčín. Vicemajster o tom informoval na sociálnych sieťach.



Tridsaťpäťročný Vartovník nehral takmer rok, ešte v decembri minulého roka utrpel vážne zranenie nohy po súboji s michalovským obrancom Kristofersom Bindulisom. Domáci odchovanec odohral v uplynulej sezóne 23 zápasov so ziskom 3 bodov (1+2).



"´Varťo´ sa konečne vracia do zápasového rytmu. Sme veľmi radi, že rehabilitácia dopadla ako mala. Rozhodli sme sa poslať Lukáša na mesačné hosťovanie do Trebišova, aby nabral potrebnú zápasovú prax. Veríme, že sa postupne dostane na výkonnostnú úroveň, ktorú mal pred zranením. Dalibor nemal v základnej zostave isté miesto a tréner O´Leary momentálne počíta na post centra s inými hráčmi. Preto sme hľadali iné možnosti, ako ´Bortymu´ garantovať zápasovú vyťaženosť. Podarilo sa nám dohodnúť s Trenčínom na jeho hosťovaní do 31. decembra 2024, kde by mal pravidelne hrávať. Po tomto dátume by sa mal k nám vrátiť," informoval o aktuálnych zmenách v kádri generálny manažér klubu Richard Rapáč.



Tridsaťtriročný Bortňák je súčasťou kádra vicemajstra od októbra 2022. V jeho drese nastúpil na 117 stretnutí s bilanciou 10 gólov a 11 asistencií.