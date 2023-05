Vartovník pokračuje v Spišskej Novej Vsi, Rapáč: Srdciar a bojovník

Spišská Nová Ves 3. mája (TASR) - Slovenský hokejový útočník Lukáš Vartovník predĺžil spoluprácu s HK GROTTO Spišská Nová Ves o dve sezóny. "Je to srdciar, bojovník a jeden zo základných kameňov, na ktorých stojí naše mužstvo," uviedol generálny manažér klubu Richard Rapáč na sociálnych sieťach.



Vartovník odohral v Spišskej Novej Vsi prevažnú časť doterajšej kariéry. V sezóne 2020/2021 pomohol tímu k postupu do najvyššej súťaže. Nechýbal v ňom ani v uplynulom extraligovom ročníku 2022/2023, v ktorom Spišiaci získali historické bronzové medaily. "V rozhodujúcej časti sezóny ukázal, že dokáže byť platný v rôznych situáciách a jeho práca v oslabeniach mala veľký prínos pre tím. Preto som veľmi rád, že sme sa dohodli na pokračovaní spolupráce na ďalšie dve sezóny," uviedol Rapáč.



Vartovník odohral v základnej časti 2022/2023 celkovo 35 zápasov, v ktorých si do kanadského bodovania pripísal 6 bodov za 3 góly a 3 asistencie. V play off mal v 14 dueloch bilanciu 1+2.