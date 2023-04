Vasilevskij vyrovnal zápis Hašeka, Palát strelil 50.gól v play off

New York 28. apríla (TASR) - Brankár Tampy Bay Andrej Vasilevskij zaznamenal 65. víťazstvo v play off a pomohol hokejistom Lightning k triumfu v prvom kole play off NHL na ľade Toronta 4:2. “Blesky” tak znížili stav série na 2:3 a vrátili ju na domáci ľad. Vasilevskij v počte víťazstiev v bojoch o Stanley Cup vyrovnal na 12. mieste histórie bilanciu Dominika Hašeka.



Lídrom histórie NHL je Patrick Roy, štvornásobný víťaz Stanley Cupu zaznamenal v play off 151 víťazstiev. Tampa vyhrala nad Torontom tri zápasy za sebou, keď čelila vyradeniu. V minulej sezóne Lightning vyradili Maple Leafs v sedemzápasovej sérii.



Lightning sa stali štvrtým tímom v histórii NHL, ktorý vyhral 50 zápasov v priebehu štyroch sezón. “Blesky” vyhrali Stanley Cup v rokoch 2020 a 2021 a o rok neskôr boli vo finále.



Do histórie sa zapísal aj útočník New Jersey Ondřej Palát, ktorý strelil úvodný gól Devils proti NY Rangers a prispel k triumfu 4:0. Palát strelil ako druhý český hráč v histórii 50 gólov, okrem neho sa na tento míľnik dostal len Jaromír Jágr (78).



Palát skóroval v 39. sekunde, čo bol piaty najrýchlejší gól v klubovej histórii. Rekord drží Kirk Muller, ktorý v roku 1998 strelil gól v 14. sekunde.



Nováčik Dawson Mercer (21 rokov a 182 dní) sa stal najmladším hráčom Devils, ktorý strelil gól v play off v oslabení. Akira Schmid zaznamenal čisté konto a stal sa prvým brankárom v histórii Devils, ktorý vyhral všetky tri prvé zápasy v bojoch o Stanley Cup.



V prvej minúte padol gól aj vo Vegas, kde Golden Knights zdolali Winnipeg 4:1 a stali sa prvým postupujúcim tímom do druhého kola play off (4:1 na zápasy). V 50. sekunde sa presadil Chandler Stephenson.



Palát a Stephenson strelili 91. a 92. gól v základnej časti a v play off v tejto sezóne, viac ich padlo len v ročníkoch 1992-93 (98) a 2017-18 (96).