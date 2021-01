Vasqueza vydali do USA, mal byť súčasťou úplatkárskej aféry FIFA

New York 30. januára (TASR) - Bývalého prezidenta futbalového zväzu Salvádoru Reynalda Vasqueza vydali do USA, kde čelí obvineniam za účasť na úplatkárskej afére v rámci Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA), do ktorej boli zapojení funkcionári z celého sveta.



Podľa žalobcu Vasquez prijal v roku 2009 státisíce dolárov vo forme nelegálnych platieb od spoločnosti Media World výmenou za exkluzívne mediálne a vysielacie práva na kvalifikačné zápasy Salvádoru pred MS 2014. Šesťcifernú sumu mal od tej istej spoločnosti dostať aj v roku 2012.



Vasquez je od roku 2017 vo výkone trestu aj vo svojej krajine. Dôvodom je spreneverenie fondov, ktoré boli určené pracovníkom v spoločnosti vyrábajúcej postele. Informovala o tom agentúra AP.