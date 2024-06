Vauquelin vyhral 2. etapu, žltý dres má Pogačar

výsledky 2. etapy (Cesenatico - Bologna, 199,2 km):



1. Kevin Vauquelin (Fr./Arkea-B&B Hotels) 4:43:42 h, 2. Jonas Abrahamsen (Nór./Uno-X) +36 s, 3. Quentin Pacher (Fr./Groupama-FDJ) +49, 4. Cristian Rodriguez (Šp./Ineos Grenadiers), 5. Harold Tejada (Kol./Astana Qazaqstan) obaja rovnaký čas, 6. Nelson Oliveira (Port./Movistar) +50, 7. Axel Laurance (Fr./Alpecin-Deceuninck) +1:12, 8. Mike Teunissen (Hol./Intermarché-Wanty) +1:33, 9. Hugo Houle (Kan./Izrael-Premier Tech) +1:36, 10. Richard Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) +2:21, ... 12. Remco Evenepoel (Fr./Soudal QuickStep), 13. Jonas Vingegaard (Dán./Visma - Lease a Bike), 14. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) všetci rovnaký čas







celkové poradie:



1. Pogačar 9:53:30 h, 2. Evenepoel, 3. Vingegaard, 4. Carapaz všetci rovnaký čas, 5. Romain Bardet (Fr./DSM-firmenich) +6 s, 6. Maxim van Gils (Belg./Lotto Dstny) +21, 7. Egan Bernal (Kol./Ineos Grenadiers), 8. Pello Bilbao (Šp./Bahrajn Victorious), 9. Thomas Pidcock (V.Brit./Ineos Grenadiers), 10. Giulio Ciccone (Tal./Lidl-Trek) všetci rovnaký čas



Bologna 30. júna (TASR) - Francúzsky cyklista Kevin Vauquelin zvíťazil v druhej etape 111. ročníka Tour de France a dosiahol najväčší úspech v kariére. Pretekár stajne Arkea - B&B Hotels sa presadil z úniku v záverečnom stúpaní a 199,2 km dlhú trasu z Cesenatica do Bologne zvládol za 4:43:42 hodiny. Druhý skončil Nór Jonas Abrahamsen (Uno-X), ktorý získal zelený aj bodkovaný dres, a tretí bol ďalší Francúz Quentin Pacher (Groupama-FDJ). Žltý dres pre lídra celkového poradia získal Slovinec Tadej Pogačar (SAE Team Emirates). Aj druhý deň sa tak presadil únik a opäť zvíťazil francúzsky pretekár.Ani v druhej etape nečakala na pelotón rovinatá trasa. I keď boli kopce menšie ako v sobotu, no bolo ich šesť a boli prudké. Posledný na San Luca bol dlhý len dva kilometre, no mal priemerný sklon až 10,4% a maximálny až 20%. Pelotón ho musel zdolať na záverečných 30 km dvakrát, pričom druhýkrát len 12 km pred páskou. Etapa tak bola ideálna pre únik, klasikárov, no aj pre dynamických vrchárov a preto sa očakával aj možný útok niekoho z ašpirantov na celkové poradie. V Taliansku opäť panovali vysoké teploty, ktoré sa vyšplhali nad 33 stupňov v tieni.Podľa predpokladov sa hneď po štarte útočilo a od balíka sa odtrhla desaťčlenná skupina, v ktorej boli Cristian Rodriguez, Vauquelin (Arkea), Mike Teunissen (Intermanche), Axel Laurance (Alpecin), Nelson Oliviera (Movistar), Quentin Pacher (Grupama), Harold Tejada (Astana), Hogo Houle (Israel), Jordan Jegat (Total Energies) a držiteľ bodkovaného dresu Abrahamsen. Ich náskok sa začal rýchlo zvyšovať a pelotón im v polovici trate doprial viac ako osem minút. Abrahamsen bol v úniku aj v prvej etape, ale vôbec to na ňom nebolo badať a na prvý štyroch horských prémiách zobral maximum bodov, pričom prvý bol aj na rýchlostnej. Medzi tím prišlo v pelotóne k pádu, no Laurens de Plus, Wout van Aert aj Matteo Jorgenson pokračovali.Pelotón začal výraznejšie sťahovať z náskoku v závere etapy, no keď únik prešiel prvýkrát stúpanie San Luca, zostali mu takmer štyri minúty a bolo jasné, že víťaz vzíde z neho. Na kopci bol opäť prvý Abrahamsen, no pri záverečnom stúpaní mu ušiel Vauquelin, ktorý akoby zapol nový motor a na vrchole San Luca mal pred Nórom 45 sekúnd. Do cieľa zostávalo už len klesanie a asi šesť km po rovine. Pelotón strácal necelé štyri minúty, na stúpaní v ňom určovali tempo SAE a Bora a krátko pred vrcholom vyrazil Pogačar. Okamžite bol za ním Vingegaard, no nikto iný. Dvojica sa odpútala od skupiny aj Bardeta, ktorý tak mohol prísť o žltý dres. Onedlho bolo zrejmé, že oň príde, keďže Vingegaard Pogačarovi na rozdiel od uplynulých rokov striedal a dvojica spolupracovala.Nič to nezmenilo na najväčšom úspechu v kariére dvadsaťtriročného Vauquelina, ktorý dosiahol piate, no jednoznačne najväčšie víťazstvo v kariére. Pogačara s Vingegaardom v závere taktizovali a dostihli ich Richard Carapaz i Remco Evenepoel. V cieli mali všetci rovnaký čas, ale Pogačar lepšie čiastkové výsledky a tak išiel do žltého on.Vauquelin zariadil vôbec prvé víťazstvo na Tour pre svoj tím Arkea-B&B Hotels: "Ani som o tom nesníval, posledné týždne neboli ľahké, na Okolo Švajčiarska som sa necítil dobre. Dnes sme však zažili perfektný deň, boli sme v úniku a pelotón nás nechal odísť. Ďakujem Cristianovi Rodriguezovi, ktorý mi veľmi pomohol v prvom stúpani na San Luca, kde som si našetril sily a chcel som útočiť v druhom. nakoniec to bolo perfektne načasované."