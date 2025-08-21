< sekcia Šport
Vavassori s Erraniovou vyhrali nový formát deblového mixu na US Open
Deblový mix predchádzal hlavnej súťaži, ktorá sa začína v nedeľu 24. augusta.
Autor TASR
New York 21. augusta (TASR) - Talianska dvojica Andrea Vavassori a Sara Erraniová triumfovala v mixe štvorhry na grandslamovom turnaji US Open. V prvom ročníku súťaže s upraveným formátom vo finále zdolali tretiu nasadenú nórsko-poľskú dvojicu Casper Ruud a Iga Swiateková 6:3, 5:7, 10:6. Víťazi si odniesli hlavnú cenu jeden milión dolárov.
Deblový mix predchádzal hlavnej súťaži, ktorá sa začína v nedeľu 24. augusta. Cieľom organizátorov bolo zatraktívniť miešanú štvorhru a priniesť koncept, ktorý priláka pozornosť divákov a do súťaže pritiahne aj popredných singlistov. Swiateková štartovala v súťaži iba pár hodín po tom, čo v pondelok získala titul na turnaji WTA 1000 v Cincinnati. „Gratulujem súperom. Dokázali ste, že hráči miešaných štvorhier sú takticky vyspelejší ako hráči dvojhry. Bojovali sme až do konca a snažili sme sa, aby to bolo vyrovnané,“ citovala 24-ročnú Poľku agentúra AFP.
Prvé tri kolá, vrátane stredajšieho semifinále, sa hrali na skrátené sety bez výhod a s 10-bodovým tajbrejkom namiesto tretieho setu. Finále sa hralo s tradičnými setmi do šesť a s 10-bodovým tajbrejkom. „Ukázali sme, že štvorhra je skvelý produkt. Myslím si, že bolo úžasné hrať na tomto kurte pred toľkými ľuďmi. Musím sa im z celého srdca poďakovať za atmosféru,“ povedal Vavassori pred zaplneným dvorcom Arthura Ashea.
finále - štvorhra mix
Andrea Vavassori, Sara Erraniová (obaja Tal.) - Casper Ruud, Iga Swiateková (Nór./Poľ.-3) 6:3, 5:7, 10:6
