Sánkarov Vaverčáka so Zmijom po premiére na olympiáde mrzí prvá jazda

Na snímke slovenskí sánkari Matej Zmij a Tomáš Vaverčák počas druhej jazdy súťaže dvojíc v Jen-čchingu na ZOH 2022 v Pekingu 9. februára 2022. Foto: TASR - Martin Baumann

Peking 9. februára (TASR) - Slovenskí sánkari Matej Zmij a Tomáš Vaverčák sa v tréningoch na ZOH 2022 v Pekingu zlepšovali v každej jazde. V stredajších pretekoch však urobili v prvej jazde chybu, ktorá ich stála lepšie umiestnenie. Napokon z toho bola pri olympijskej premiére 13. priečka.Zmij s Vaverčákom zakončili svoje olympijské umiestnenie nepríjemnou kolíziou, tesne pred cieľom sa prevrátili, no na výsledný čas to už nemalo vplyv.uviedol Zmij.Obaja sa ešte predstavia v štafetových pretekoch, tie sú na programe vo štvrtok. Spolu s nimi v nich zabojujú Jozef Ninis a Katarína Šimoňáková.verí Zmij.Vaverčák mal po kolízii v stredajších pretekoch mierne problémy s nohou, ale pre TASR potvrdil, že je v poriadku. Ani on nebol spokojný s niektorými jazdami, ale štart na prvých ZOH bral ako pomoc do ďalšej kariéry.