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Vavro by sa údajne mal stať posilou Plzne
Tridsaťročný stopér sa podľa športového riaditeľa nemeckého klubu Dietera Heckinga nehodí do predstáv nového trénera Tobiasa Strobla.
Autor TASR
Plzeň 28. augusta (TASR)- Český futbalový klub Viktoria Plzeň by mal ešte do konca prestupového obdobia vystužiť svoje defenzívne rady. Podľa nemeckých médií sa novou posilou do obrany má stať slovenský reprezentant Denis Vavro, ktorý už niekoľko týždňov netrénuje a A-tímom Wolfsburgu. V súčasnej dobe už má byť v Česku na zdravotnej prehliadke, informoval o tom portál tn.nova.cz.
Tridsaťročný stopér sa podľa športového riaditeľa nemeckého klubu Dietera Heckinga nehodí do predstáv nového trénera Tobiasa Strobla. „Spoliehame sa iba na hráčov, ktorí idú našou cestou. A kto je na to pripravený, je srdečne vítaný, to neplatí iba pre súťažné zápasy, ale aj pre tréning. Pri Denisovi máme pocit, že touto cestou ísť nechce. Preto sme ho vyradili z tréningového procesu. Pracuje individuálne,“ uviedol Hecking pred niekoľkými dňami.
Vavra získal Wolfsburg z FC Kodaň v máji 2025 a podpísal s ním zmluvu do roku 2027.
Tridsaťročný stopér sa podľa športového riaditeľa nemeckého klubu Dietera Heckinga nehodí do predstáv nového trénera Tobiasa Strobla. „Spoliehame sa iba na hráčov, ktorí idú našou cestou. A kto je na to pripravený, je srdečne vítaný, to neplatí iba pre súťažné zápasy, ale aj pre tréning. Pri Denisovi máme pocit, že touto cestou ísť nechce. Preto sme ho vyradili z tréningového procesu. Pracuje individuálne,“ uviedol Hecking pred niekoľkými dňami.
Vavra získal Wolfsburg z FC Kodaň v máji 2025 a podpísal s ním zmluvu do roku 2027.