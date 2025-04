Vavro dal gól napriek problémom: Netrénoval som naplno, hovorí

Mainz 20. apríla (TASR) - Slovenský stopér Denis Vavro navýšil počet gólov v tejto sezóne na tri, keďže sa v sobotu presadil na pôde Mainzu. Jeho Wolfsburg remizoval v 30. kole nemeckej futbalovej Bundesligy na pôde FSV Mainz 2:2. Záverečný a vyrovnávajúci gól zariadil práve slovenský zadák.



Wolfsburg poslal do vedenia Maximilian Arnold, no domáci otočili v závere polčasu v rýchlom slede vďaka Jae-Sungovi Leemu a Dominikovi Kohrovi. Vavrova chvíľa prišla v 89. minúte pri rohovom kope v podaní Arnolda - loptu hlavičkoval prudko k bližšej žrdi a gólu pomohol aj teč Anthonyho Caciho. „Cítim sa unavený, netrénoval som naplno celý týždeň, mal som trocha problém so zadným stehenným svalom. Keby ukončíme prvý polčas aj 3:0, nič to neznamená. Oni viedli, my sme si vytvorili šance po prestávke a skórovali sme raz. Berieme bod, ideme domov a budeme sa pripravovať na Freiburg,“ zhodnotil po stretnutí pre oficiálnu webstránku Wolfsburgu 29-ročný Vavro. V klube je na hosťovaní z Kodane a prvé dva presné zásahy zaznamenal v decembri. Najprv v osemfinále Nemeckého pohára proti Hoffenheimu (3:0) a o necelé tri týždne neskôr v lige proti Borussii Dortmund (1:3). Presný zásah v Mainzi tak bol preňho prvý za Wolfsburg na pôde súpera, pričom v dueli zaznamenal aj žltú kartu v nadstavenom čase.



Jeho tím je na dvanástom mieste a udržal si dvojbodovú stratu na Stuttgart, ktorý v sobotu remizoval na pôde Unionu Berlín 4:4. V hlavnom meste nastúpil za domácich ako striedajúci hráč slovenský stredopoliar Lászlo Bénes. Mainz si skomplikoval boj o miestenku v Lige majstrov - momentálne je šiesty a preskočil ho Freiburg, na ktorý stráca bod. Sklamanie neskrýval kapitán domácich Jonny Burkardt: „Dnes to naozaj bolí. Nebolo to úplne dokonalé, pretože sme nezačali najlepšie, ale bojovali sme. Podarilo sa nám otočiť zápas a mali sme niekoľko dobrých šancí na 3:1, ale jednoducho sme nedokázali zápas uzavrieť. Je to extrémne frustrujúce, keď dostaneme vyrovnávajúci gól zo štandardnej situácie."