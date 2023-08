Vavro dal gól Rakówu, Kodaň postúpila do skupinovej fázy Ligy majstrov

odvety play off LM:

FC Kodaň – Raków Čenstochová 1:1 (1:0)

Góly: 35. VAVRO - 87. Zwolinski

/D. Vavro (Kodaň) odohral celý zápas a v 35. min dal gól/

/prvý zápas: 1:0, Kodaň postúpila do skupinovej fázy/



PSV Eindhoven – Glasgow Rangers 5:1 (1:0)

Góly: 35. a 53. Saibari, 66. L. de Jong, 78. Veerman, 81. Goldson (vl.) - 64. Tavernier

/prvý zápas: 2:2, postúpil PSV/



AEK Atény - Royal Antverpy 1:2 (0:0)

Góly: 90. Araujo - 73. Kerk, 90.+5 Balikwisha

/prvý zápas: 0:1, postúpili Antverpy/

Bratislava 30. augusta (TASR) - Slovenský futbalista Denis Vavro sa výrazne podieľal na postupe FC Kodaň do skupinovej fázy Ligy majstrov. V stredajšej odvete play off strelil jediný gól dánskeho šampióna, ktorý remizoval doma s poľským tímom Raków Čenstochová 1:1. V prvom stretnutí na pôde súpera vyhrala Kodaň 1:0. V skupine LM sa predstavia aj PSV Eindhoven a Royal Antverpy.Vavro sa v 35. minúte dostal k odrazenej lopte a ďalekonosnou strelou z približne 30 metrov prekonal brankára hostí Vladana Kovačeviča. Raków dokázal vyrovnať, v 87. minúte sa presadil zblízka Lukasz Zwolinski, no remíza v súčte stačila domácim na postup. Slovenský reprezentant odohral na stopérskom poste celý duel.Do skupinovej časti LM sa prebojoval aj PSV Eindhoven. Holandský klub v odvete nedal šancu Glasgowu Rangers, ktorý zdolal aj vďaka dvom presným zásahom Ismaela Saibariho presvedčivo 5:1. V prvom zápase na škótskej pôde sa zrodila remíza 2:2.Royal Antverpy si postup vybojoval vďaka dvom víťazstvám nad AEK Atény. V stredu triumfoval v gréckej metropole 2:1 po góloch Gyrana Kerka a Michela-Angeho Balikwishu.