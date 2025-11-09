< sekcia Šport
Vavro očakáva boj s Nemeckom o priamy postup: „Je to len na nás“
Autor TASR
Senec 9. novembra (TASR) - Slovenský futbalový obranca Denis Vavro očakáva, že sa národný pobije s Nemeckom o priamy postup na majstrovstvá sveta. Opora reprezentácie bola mimo diania od augusta pre zranenie priťahovača a uplynulé dva zápasy Wolfsburgu strávil stopér na lavičke. V piatkovom stretnutí proti Severným Írom tak môže v Košiciach nastúpiť do prvého duelu po 90 dňoch.
Vavro prišiel k zraneniu v pohárovom zápase na pôde piatoligového SV Hemelingen v dôsledku nekvalitného terénu. Za reprezentáciu nastúpil naposledy v júni v prípravnom dueli v Grécku (1:4). „Sokoli“ bez neho dosiahli senzačnú výhru nad Nemeckom (2:0), no cestu na historicky druhé MS si mierne skomplikovali v októbri v Belfaste, kde prehrali so Severným Írskom 0:2. Ostrovný súper ich čaká aj najbližšie a v prípade výhry si zaistia minimálne marcovú baráž. Vavro však netajil, že očakáva priamy súboj o priamy postup v Lipsku, kde Nemci privítajú Slovensko 17. novembra.
„Myslím si, že od prvého zápasu to bolo len o nás. Stále to máme vo vlastných rukách a uvidíme, ako to dopadne. Podľa môjho názoru sa v druhom zápase rozhodne, v Nemecku sa pobijeme o priamy postup,“ uviedol Vavro. Daný duel bude mať preňho výnimočnú príchuť, keďže pôsobí práve v Bundeslige. „Odchod z Wolfsburgu bol rýchly. Na tamojšom štadióne som strávil desať týždňov, takže som už chcel zmeniť prostredie. Podľa informácií, ktoré mám, tam všetci fandia Slovákom. Dúfam, že je to pravda. Viacerí chalani mi dokonca hovorili, aby sme porazili Nemcov,“ povedal Vavro, v ktorého klube pôsobí len šesť domácich hráčov, z toho štyria nastupujú pravidelne.
Severní Íri majú v tabuľke A-skupiny o tri body menej ako Slováci a duel v Košiciach je tak pre nich tiež kľúčový. „Je to ostrovné mužstvo, hrá tvrdo a často chodí do súbojov. Myslím si, že aj oni musia tento zápas vyhrať, takže na ihrisku nechajú všetko, tak ako doma. Pre nás to bude rovnako silný súper, ako sme my pre nich. Dá sa uhrať zápas s každým súperom – ukázalo sa to aj proti Nemecku, aj keď sa vyhralo nad Belgickom na majstrovstvách Európy. My do toho pôjdeme naplno a uvidí sa na ihrisku,“ zhodnotil Vavro. Najbližší súper môže postúpiť do baráže aj vďaka výsledkom z uplynulej edície Ligy národov, čo v prípade Slovenska neplatí. To však podľa Vavra úlohu nehrá. „Nemyslím si to. Stále môžu postúpiť cez baráž a ak vyhrajú oba zápasy, možno by sa ešte dalo postúpiť aj z prvého miesta. Určite sem však neprídu s tým, že nám len tak prenechajú tri body. Budú sa sústrediť aj na ďalší zápas a na baráž, ale podľa mňa sem prídu s cieľom vyhrať oba novembrové duely a urobia pre to maximum, rovnako ako doma,“ dodal Vavro pre TASR.
