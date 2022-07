Vavro podpísal s FC Kodaň zmluvu do roku 2026

Kodaň 7. júla (TASR) - Slovenský futbalový obranca Denis Vavro je opäť kmeňový hráč FC Kodaň. S dánskym klubom sa dohodol na zmluve do konca roka 2026. Informovala o tom oficiálna webstránka klubu.



Vavro zamieril do Kodane v lete 2017 zo Žiliny. Po dvoch sezónach odišiel do Lazia Rím, no angažmán v talianskom klube mu nevyšiel ideálne a v januári 2022 zamieril na hosťovanie do FC Kodaň. To sa napokon zmenilo na trvalý prestup. "Sme veľmi radi, že sa nám podarilo priviesť Denisa späť do Kodane. Každý pozná jeho kvality. Je to obranca s medzinárodnými kvalitami, pričom jeho defenzívne schopnosti a sila sú o úroveň či dve vyššie ako v lige. Stal sa ešte lepším hráčom po technickej a taktickej stránke, ako bol vo svojom prvom pôsobení v klube," poznamenal športový riaditeľ FC Kodaň Peter Christiansen.



"Je to pre mňa ako vrátiť sa domov. Vždy som sa v klube cítil pohodlne a som pripravený hrať väčšiu rolu, ako keď som tu bol naposledy. Vždy bol môj cieľ, aby som tu zostal a dohodol sa na dlhšom kontrakte, takže som rád, že sa to stalo, aj keď to nebolo jednoduché. Teším sa na budúcnosť v Kodani, s ktorom nás čakajú súboje v domácej lige aj pohári a takisto budeme mať šancu odohrať veľké zápasy v Európe," uviedol Vavro pre klubový web.