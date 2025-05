Vavro pokračuje vo Wolfsburgu, podpísal zmluvu do leta 2027

Wolfsburg 19. mája (TASR) - Slovenský futbalista Denis Vavro podpísal zmluvu s nemeckým Wolfsburgom do roku 2027. Dvadsaťdeväťročný obranca prišiel do bundesligového klubu na hosťovanie do konca sezóny z FC Kodaň a VfL využil opciu na trvalý prestup. Wolfsburg o tom informoval na svojej oficiálnej stránke.



Reprezentačný stopér nastúpil doteraz v 32 súťažných zápasoch, z toho 30-krát bol v základnej zostave. Strelil v nich tri góly. „Klub do mňa od prvého dňa vložil veľkú dôveru. Vo Wolfsburgu som našiel prostredie, ktoré mi mimoriadne vyhovuje, a to tak po športovej, ako aj osobnej stránke. O to viac ma teší, že budem môcť v budúcnosti obliekať dres VfL. Aj v nadchádzajúcej sezóne budem naďalej dávať zo seba všetko, aby som pomohol tímu a dosiahol naše ciele," povedal Vavro.



Dánsky tím poslal Slováka do Wolfsburgu na konci augusta. Pod vedením Ralpha Hasenhüttla si postupne vybojoval pravidelné miesto v zostave. Rakúšan síce začiatkom mája skončil na lavičke mužstva, no dočasný tréner Daniel Bauer už po niekoľkých dňoch vyzdvihol výkony Slováka. Po poslednom asociačnom termíne mal problémy so stehenným svalom. „Takýto prístup a srdce chceme mať na ihrisku," povedal Bauer o Vavrovi.



„Denis je pre nás nesmierne dôležitý hráč z hľadiska jeho mentality. Na ihrisko prináša bojového ducha a srdce. Naďalej sa u nás rozvíja a rýchlo sa etabloval ako stálica v našej obrane. Vzhľadom na to sme sa rozhodli využiť opciu a podpísať Denisa natrvalo. Sme radi, že bude aj v budúcnosti súčasťou našej cesty," zdôraznil Sebastian Schindzielorz, športový riaditeľ VfL.