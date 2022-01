Vavro sa vrátil do FC Kodaň: Som šťastný, tu som doma

Kodaň 24. januára (TASR) - Slovenský futbalový obranca Denis Vavro sa vrátil do FC Kodaň. Dánsky prvoligista sa dohodol s Laziom Rím na hosťovaní 25-ročného reprezentanta SR do konca tejto sezóny s opciou na trvalý prestup. Vavro v Kodani pôsobil od roku 2017 do roku 2019, keď odišiel do Lazia.



Medzitým hosťoval v španielskej Huesce, po návrate do Ríma v lete 2021 v tíme nehrával. V Kodani bude nosiť dres s číslom tri. "Každý, kto sledoval dánsku Superligu, pozná Denisove kvality. Je súbojový, silný, rýchly a nekompromisný obranca so solídnymi technickými schopnosťami. Denis prejavil veľkú túžbu vrátiť sa do FCK, máme radosť," povedal pre klubový web športový riaditeľ FC Peter Christiansen.



"Kodaň pre mňa znamená veľa. Zažil som tu dobré časy a teším sa, že bude opäť hrať na Parken. Zostal som v kontakte s viacerými bývalými spoluhráčmi aj trénermi. Prišiel som len s jedným cieľom, aby sme sa v lete stali majstrami. Som pripravený vydať zo seba 100 percent, aby sa nám to podarilo," povedal Vavro a dodal: "Som šťastný, Kodaň je môj domov. Keď mi môj agent povedal, že ma klub chce, len som povedal ´OK, idem domov´."



"Máme silnú defenzívu, v lige aj v európskych pohároch sme nedostali veľa gólov. Ale chceme ju mať ešte lepšiu," vyjadril sa hlavný tréner dánskeho klubu Jess Thorup.