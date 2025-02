Vavro túži po pohárovej Európe. Cítim sa tu výborne, hovorí

Wolfsburg 17. februára (TASR) - Podľa slovenského futbalového reprezentanta Denisa Vavra je hlavným tohtosezónnym cieľom VfL Wolfsburg vybojovanie miestenky v niektorej z európskych pohárových súťaží. "Vlci" po sobotňajšom víťazstve 2:1 v 22. kole Bundesligy na ihrisku VfB Stuttgart figurujú na 9. mieste tabuľky iba dva body za priečkou garantujúcou účasť v predkole Európskej konferenčnej ligy. Reálna je však pre nich stále aj účasť v Lige majstrov. Tú v Nemecku zaručuje štvrtá priečka momentálne patriaca Lipsku, na ktoré stráca Wolfsburg štyri body.



V Stuttgarte odohral Vavro celý zápas a prispel k cennému skalpu účastníka Ligy majstrov. Ten síce viedol, no hostia v záverečnej štvrťhodine otočili skóre po presných zásahoch Tiaga Tomasa a Mohameda Amouru z penalty. "Bol to náročný zápas, ale taký je v Bundeslige každý. Myslím, že v prvom polčase sme mohli dať jeden alebo aj dva góly. Do druhého dejstva sme nevstúpili dobre, súper nás zatlačil a inkasovali sme gól po našej chybe, no nevzdali sme sa a dokázali sme otočiť skóre," povedal Vavro v rozhovore pre TASR.



Dvadsaťosemročný stopér sa udomácnil v zostave Wolfsburgu, v ktorom je na hosťovaní do konca sezóny z FC Kodaň. V najvyššej súťaži odohral zatiaľ 18 zápasov, raz sa presadil aj strelecky - v decembri proti Dortmundu. "Snažím sa mojimi výkonmi pomôcť mužstvu. Asi sú tu so mnou spokojní. Keby neboli, zrejme by som nehrával pravidelne. Aj ja sa tu cítim výborne," pochvaľoval si Vavro.



Wolfsburg ukončil proti Stuttgartu sériu troch remíz a štvorzápasové čakanie na triumf. V nabitom ponovoročnom programe mrzela Vavra bodová strata proti Kielu (2:2 doma). "Tento mesiac nemáme vôbec ľahký, dokázali sme však vziať body tímom, ktoré hrajú Ligu majstrov. Naše ciele sú hlavne dostať sa do európskeho pohára," dodal pre TASR Vavro, ktorého tím je stále v hre aj v Nemeckom pohári, kde ho vo štvrťfinále čaká duel na pôde RB Lipsko. "Bude to ťažký zápas. Vieme, akú kvalitu má Lipsko, ale my urobíme všetko pre to, aby sme postúpili."



V sobotu sa môže vo Wolfsburgu odohrať zaujímavý slovenský mikrosúboj. Domáci VfL privíta zachraňujúci sa VfL Bochum, ktorého dres si oblieka stredopoliar Matúš Bero. "Teším sa na každý zápas, ale samozrejme, že je to vždy niečo iné, keď hráte proti krajanovi," poznamenal Vavro, ktorý by nemal chýbať v nominácii trénera Francesca Calzonu na dvojzápas play off Ligy národov proti Slovinsku. Slováci sa v ňom pokúsia posunúť z C-divízie do "béčka". "Bude to veľmi ťažký zápas. Isto nás nečaká nič ľahké, ale ako sme ukázali, vieme hrať proti hocijakému mužstvu," konštatoval Vavro.