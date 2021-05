V.Británia zdolala Bielorusko a poskočila na 6. miesto

MS 2021 -skupina:



Bielorusko - Veľká Británia 3:4 (0:1, 1:2, 2:1)



Góly: 30. Kodola (Bailen, Prince), 52. Platt (Paré, Kodola), 58. Prince (Šarangovič, Protas) – 14. Kirk, 38. Davies (Myers, J. Phillips), 39. Kirk (O'Connor), 49. Hammond. Rozhodovali: Šír (ČR), STANO - SYNEK (obaja SR), Ondráček (ČR), vylúčení: 3:2 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, bez divákov.



Bielorusko: Taylor – Chenkel, Bailen, Jerjomenko, Falkovskij, Šinkevič, Solovjov, Antonov – Kosticyn, Šarangovič, Prince – Komarov, Drozd, Protas – Paré, Kodola, Platt – Stefanovič, Nesterov, Lopačuk – Klimovič.

Veľká Británia: Bowns – Clements, Ehrhardt, D. Phillips, O'Connor, Richardson, Tetlow, Swindlehurst – Hook, Lachowicz, Betteridge – Kirk, Connolly, Dowd – Lake, Perlini, Hammond – Davies, Myers, J. Phillips – Long

Riga 26. mája (TASR) - Hokejisti Veľkej Británie sa postarali o ďalšie prekvapenie na MS v Rige. V stredajšom zápase A-skupiny zdolali Bielorusko 4:3 a v tabuľke sa so štyrmi bodmi posunuli na 6. miesto.Pod triumf Britov sa najvýraznejšie podpísal útočník Liam Kirk, ktorý strelil dva góly a celkovo ich dal na šampionáte už štyri. Jedným z hlavných rozhodcov zápasu bol Slovák Peter Stano, na čiarach mu pomáhal krajan Šimon Synek.Briti odohrajú ďalší zápas na šampionáte v piatok po dni voľna Švédsku (15.15 SELČ), Bielorusi sa v rovnaký deň stretnú s Dánskom o 19.15 SELČ.Lepšie vstúpil do zápasu výber Bieloruska. Mal viac šancí, ale žiadnu nepremenil, chýbalo mu aj trochu šťastia. Briti postupne vyrovnali hru a neskôr boli lepším tímom. V 14. minúte im vyšla akcia, ktorú potiahol Kirk a poslal svoj tím do vedenia.Briti aj v druhom dejstve pokračovali vo výbornom výkone, boli lepším tímom. Pred polovicou zápasu síce vyrovnal Kodola, ale na jeho gól odpovedal Davies a dvojgólový náskok dal svojmu tímu opäť Kirk. A to mal predtým Kirk ešte jednu šancu, ktorú však Taylor zneškodnil.V tretej tretine Bielorusi zlepšili pohyb, chceli streliť rýchly gól, ale nepodarilo sa im to. Šance potom mali Paré aj Platt, ale v 49. minúte vystihol Hammond prihrávku Chenkela a parádnou strelou pod brvno strelil štvrtý gól. Odpoveď prišla onedlho, keď sa presadil Platt. Bieloruskí hokejisti potom aj ďalej hľadali na húževnatého súpera recept, ale zásluhou Princea už len skorigovali výsledok.