Verstappen nedal súperom šancu, zvýšil náskok na čele poradia

Spa-Francorchamps 28. augusta (TASR) - Holandský pretekár Max Verstappen s prehľadom zvíťazil na nedeľnej VC Belgicka majstrovstiev sveta F1. Jazdec Red Bullu zaznamenal už deviate víťazstvo v sezóne a pripísal si aj najrýchlejšie kolo. Double rakúskeho tímu doplnil Mexičan Sergio Perez a pódium doplnil španielsky pilot Carlos Sainz na Ferrari. Druhé miesto v celkovom hodnotení stratil jeho tímový kolega Charles Leclerc, ktorý skončil šiesty.



Úradujúci majster sveta tak upevnil svoje vedenie v celkovom poradí – na druhého Pereza má náskok 93 bodov. Verstappen pritom štartoval v dôsledku penalizácii za výmenu motora a prevodovky až zo 14. miesta, no predviedol výbornú stíhaciu jazdu a pripísal si 29. triumf v kariére.



Mexičan v celkovom hodnotení predstihol Charlesa Leclerca, ktorý bol ešte pred letnou prestávkou hlavný súper Verstappena v boji o titul. Aj on bol penalizovaný, no pre problémy s pneumatikou musel zájsť do boxov už v úvode a jeho tím nezvolil pri prebíjaní sa dopredu najvhodnejšiu stratégiu. V úplnom závere navyše Talianom nevyšiel risk pri pokuse o zisk najrýchlejšieho kola - Monačanovi obuli mäkké pneumatiky, no po zastávke v boxoch ho predstihol Fernando Alonso a aj keď získal Leclerc pozíciu naspäť, v cieli ho penalizovali za vysokú rýchlosť v pit lane práve pri tejto zastávke.



Sainz štartoval z pole position, no pri rýchlosti Red Bullu nemal nárok. V závere musel navyše bojovať o pódium s Georgeom Russellom na Mercedese. Ten podáva naďalej najkonzistentnejšie výkony v sezóne spomedzi všetkých jazdcov - dokončil trinásť zo štrnástich pretekov a ani raz nebol nižšie ako na piatom mieste.