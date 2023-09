VC Katalánska vyhral Espargaro, líder seriálu Bagnaia mal hrozivý pád

Barcelona 3. september (TASR) - Španielsky motocyklový jazdec Aleix Espargaro sa stal víťazom nedeľnej Veľkej ceny Katalánska v kategórii MotoGP. Jazdec Aprilie Racing prišiel do cieľa na okruhu v Barcelone o 377 tisícin sekundy skôr ako jeho tímový kolega a krajan Maverick Viňales. Pódium doplnil ďalší Španiel Jorge Martin z tímu Prima Pramac Racing s mankom +2,831.



Preteky poznačil hrozivý pád, ktorý postihol lídra seriálu a obhajcu titulu majstra sveta Francesca Bagnaiu. Taliansky jazdec stratil kontrolu nad motocyklom a po páde mu ešte cez nohu prešiel Brad Binder. Bagnaia bol po nehode pri vedomí, no sanitka ho odviezla do nemocnice, rovnako ako ďalšieho Taliana Eneu Bastianiniho, ktorého Bagnaia pri páde zrazil. Preteky následne pozastavili a po reštarte sa súťažilo na 23 kôl.



V celkovom poradí zostáva Bagnaia naďalej na čele. Martin od neho na druhej priečke znížil odstup na rozdiel 50 bodov.