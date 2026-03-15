VC Kataru preložili pre konflikt na Blízkom východe na november

Autor TASR
Lusail 15. marca (TASR) - Aprílovú VC Kataru prestížneho motocyklového seriálu MotoGP presunuli na november. Dôvodom je prebiehajúci vojenský konflikt na Blízkom východe.
Podujatie na okruhu v Lusaile bolo na programe 12. apríla, podľa vyhlásenia organizátorov sa však uskutoční v novom termíne 8. novembra. To ovplyvnilo aj záverečné preteky sezóny v Portugalsku a v Španielsku, ktoré sa budú konať 22., respektíve 29. novembra.
„Vždy je našou prioritou bezpečnosť a pohoda všetkých zúčastnených v MotoGP, ako aj zabezpečenie toho, aby sa každá Veľká cena uskutočnila na najvyššej možnej úrovni. Sme presvedčení, že aktualizovaný kalendár nám umožní zachovať kvalitu šampionátu a zároveň fanúšikom ponúkne výnimočnú sezónu,“ citovala šéfa MotoGP Carmela Ezpeletu agentúra DPA.
