VC Monaka vyhral Verstappen, Hamilton siedmy, Mercedes bez pódia

Monte Carlo 23. mája (TASR) - Holanďan Max Verstappen na Red Bulle zvíťazil na Veľkej cene Monaka, piatych pretekoch seriálu F1. Druhý finišoval Španiel Carlos Sainz na Ferrari, tretí skončil Brit Lando Norris na McLarene. Majster sveta Lewis Hamilton obsadil rovnako ako v kvalifikácii 7. priečku a v priebežnom poradí sezóny klesol na druhé miesto za Verstappena, ktorý má 4-bodový náskok. Pre 23-ročného Verstappena je to prvýkrát v kariére, čo sa ocitol na čele priebežného poradia. Šieste preteky sezóny 2021 sú na programe 6. júna v Azerbajdžane.



Charles Leclerc si síce v kvalifikácii vyjazdil svoju ôsmu pole position v kariére, ale krátko pred pretekmi ho zradila prevodovka, ktorú mechanici nestihli opraviť. Monačan tak na domácom okruhu vôbec neodštartoval. Naopak, v 19-člennom štartovom poli nechýbal Mick Schumacher. Ten dostal od komisárov pretekov povolenie štartovať, hoci v kvalifikácii, do ktorej nenastúpil pre poškodenie monopostu po havárii v tréningu, nesplnil limit 107-percent času najrýchlejšieho jazdca.



Úvod pretekov a aj ich prvá tretina priniesli pokojné dianie. Po štarte si Verstappen postrážil prvú priečku pred Bottasom. V úzkych uličkách Monte Carla mal líder šampionátu Hamilton problém vylepšiť si siedmu priečku zo štartu. K prezúvaniu monopostov došlo po 30. kole, v ktorom Hamilton odštartoval návštevy boxov. Mechanici bez problémov prezuli jeho Mercedes, no jeho tímový kolega Bottas nemal toľko šťastia. Pre problémy s výmenou pravej prednej pneumatiky musel odstúpiť z pretekov, v ktorých sa hotoval zužitkovať sľubnú štartovú pozíciu (3.). Krátko na to zaujal Vettel, ktorý sa pri výjazde z boxov zaradil pred Gaslyho s Hamiltonom. Tí súperili o 5. priečku, no na tú sa posunul práve Vettel.



Medzi monopostami boli pomerne veľké odstupy, prvý Verstappen mal v polovici pretekov 4-sekundový náskok pred druhým Sainzom a 13-sekundový na tretieho Norrisa. V 68. kole prezul Hamilton v snahe získať bod navyše za najrýchlejšie kolo. To v tej chvíli patrilo Cunodovi, ktorý zároveň vytvoril aj traťový rekord. Hamilton sa vďaka výrazným odstupom vrátil na trať na 7. pozícii. Krátko na to ho Verstappen predbehol o kolo. Netrvalo dlho a Cunodov čerstvý rekord vylepšil Hamilton. Posledné kolo odmávala americká tenistka Serena Williamsová a Verstappen si bez problémov prišiel po druhé víťazstvo v sezóne a dvanáste v kariére.