Veľkú cenu Štajerska vyhral Hamilton

VC Rakúska (71 kôl, 1 kolo: 4,318 km, spolu 306,5 km):



1. Lewis Hamilton (V. Brit./Mercedes) 1.22:50,683 h,

2. Valtteri Bottas (Fín./Mercedes) +13,719 s,

3. Max Verstappen (Hol./Red Bull) +33,698,

4. Alexander Albon (V. Brit./Red Bull) +44,400,

5. Lando Norris (V. Brit./McLaren) +1:01,470 min,

6. Sergio Perez (Mex./Racing Point) +1:02,387,

7. Lance Stroll (Kan./Racing Point) +1:02,453,

8. Daniel Ricciardo (Aus./Renault) +1:02,591,

9. Carlos Sainz (Šp./McLaren),

10. Daniil Kvjat (Rus./AlphaTauri),

11. Kimi Räikkönen (Fín./Alfa Romeo),

12. Kevin Magnussen (Dán./Haas),

13. Romain Grosjean (Fr./Haas),

14. Antonio Giovinazzi (Tal./Alfa Romeo),

15. Pierre Gasly (Fr./AlphaTauri) všetci +1 kolo,

16. George Russell (V. Brit./Williams),

17. Nicholas Latifi (Kan./Williams)



Nedokončili: Sebastian Vettel (Nem./Ferrari), Charles Leclerc (Mon./Ferrari), Esteban Ocon (Fr./Renault)



Priebežné poradie:

1. Bottas 43 bodov,

2. Hamilton 37,

3. Norris 26,

4. Leclerc 18,

5. Pérez 16,

6. Verstappen 15,

7. Sainz 13,

8. Albon 12,

9.Gasly 6,

10. Stroll 6,

11. Ocon 4,

12. Ricciardo 4,

13. Giovanazzi 2,

14. Kvjat 1,

15. Vettel 1



Pohár konštruktérov:

1. Mercedes 80 bodov,

2. McLaren 39,

3. Red Bull 27,

4. Racing Point 22,

5. Ferrari 19,

6. Renault 8,

7. Alpha Tauri 7,

8. Alfa Romeo 2



Spielberg 12. júla (TASR) - Brit Lewis Hamilton na Mercedese triumfoval na nedeľňajšej Veľkej cene Štajerska, druhom podujatí motoristického seriálu MS F1. Na druhom mieste prišiel do cieľa jeho tímový kolega Fín Valtteri Bottas, tretí skončil Holanďan Max Verstappen na Red Bulle. Pre šesťnásobného a úradujúceho majstra sveta to bolo 85. víťazstvo v kariére.Športovou katastrofou sa preteky skončili pre tím Ferrari. Nevyšla mu už kvalifikácia, v ktorej Sebastian Vettel obsadil 10. miesto a Charles Leclerc po treste za blokovanie Daniila Kvjata až 14. Už v prvom kole pretekov došlo k ich kolízii, po ktorej obaja vypadli.Víťaz kvalifikácie Hamilton si po štarte postrážil vedúcu pozíciu. Tretí Sainz, ktorý štartoval z najvyššej priečky v kariére, útočil na druhého Verstappena, no ten odolal. V prvom kole došlo k vzájomnej kolízii jazdcov Ferrari, keď Leclerc na vnútornej strane zákruty vrazil do Vettela. Pre oboch sa krátko nato preteky skončili. Hamilton si bez problémov držal prvé miesto a jeho tímový kolega Bottas sa z 5. štartovacieho miesta dostal na 3. za Verstappena. Ocon nádejnú 5. priečku z kvalifikácie nezúročil a v 24. kole odstúpil pre poruchu bŕzd. Nasledujúce kolá priniesli pokojné dianie na popredných priečkach. Pozornosť pútal najmä Perez, ktorý z 5. pozície útočil na Albona. V 67. kole najskôr Bottas predbehol Verstappena, ten krátko nato získal späť 2. pozíciu. Rýchlejší Bottas sa však predsa len dostal na 2. miesto. V záverečnom kole sa na 4. priečku predral Albon, ktorý zviedol súboje s Norrisom aj Perezom.Dejiskom VC Štajerska bol okruh v rakúskom Spielbergu a prvýkrát v histórii sa stalo, že sa preteky F1 išli dvakrát na rovnakej trati v priebehu jednej sezóny.Nahustený program v úvode redukovanej sezóny 2020 pokračuje už počas najbližšieho víkendu. V nedeľu 19. júla je na programe Veľká cena Maďarska.(zdroj: Sport2 TV):1. miesto:, 2. miesto:, 3. miesto: