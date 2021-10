Bottas vyhral VC Turecka, Verstappen skončil 2. a je priebežný líder

VC Turecka (58 kôl, 1 kolo: 5,338 km, celkovo: 309,4 km):



1. Valtteri Bottas (Fín./Mercedes)

2. Max Verstappen (Hol./Red Bull) +14,584 sek.

3. Sergio Pérez (Mex./Red Bull) +33,471

4. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +37,814

5. Lewis Hamilton (V. Brit./Mercedes) +41,812

6. Pierre Gasly (Fr./AlphaTauri) +44,2929

7. Lando Norris (V. Brit./McLaren) +47,213

8. Carlos Sainz (Šp./Ferrari) +51,526,

9. Lance Stroll (Kan./Aston Martin) +1:22,018 min.

10. Esteban Ocon (Fr./Alpine)

11. Antonio Giovinazzi (Tal./Alfa Romeo)

12. Kimi Räikkönen (Fín./Alfa Romeo)

13. Daniel Ricciardo (Aus./McLaren)

14. Júki Cunoda (Jap./AlphaTauri)

15. George Russell (V. Brit./Williams)

16. Fernando Alonso (Šp./Alpine)

17. Nicolas Latifi (Kan./Williams)

18. Sebastian Vettel (Nem./Aston Martin) všetci + 1 kolo

19. Mick Schumacher (Nem./Haas)

20. Nikita Mazepin (Rus./Haas) obaja + 2 kolá

Priebežné poradie (po 16 z 22 pretekov):

1. Max Verstappen 262,5 bodov

2. Lewis Hamilton 256,5

3. Valtteri Bottas 177

4. Lando Norris 145

Sergio Pérez 135

6. Carlos Sainz 116,5

7. Charles Leclerc 116

8. Daniel Ricciardo 95

9. Pierre Gasly 74

10. Fernando Alonso 58

11. Esteban Ocon 46

12. Sebastian Vettel 35

13. Lance Stroll 26

14. Júki Cunoda 18

15. George Russell 16

16. Nicholas Latifi 7

17. Kimi Räikkönen 6

18. Antonio Giovinazzi 0

19. Nikita Mazepin 0

20. Mick Schumacher 0.



Pohár konštruktérov:

1. Mercedes 433,5

2. Red Bull 397,5

3. McLaren 240

4. Ferrari 232,5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 92

7. Aston Martin 61

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0



Istanbul 10. októbra (TASR) - Fín Valtteri Bottas z Mercedesu triumfoval na Veľkej cene Turecka, 16-tom podujatí seriálu F1. Za ním prišli do cieľa Holanďan Max Verstappen a Mexičan Sergio Pérez z Red Bullu. Verstappen sa dostal na ćelo seriálu pred Lewisa Hamiltona, ktorý skončil piaty.Pre 32-ročného Bottasa to bolo prvé víťazstvo v sezóne, celkovo 10. v kariére a prvé od VC Ruska 2020. Zavŕšil ním úspešný víkend, keďže aj vďaka penalizácii tímového kolegu Hamiltona, ktorý vymenil motor, odštartoval z pole position.Na čelo priebežného poradia sa posunul Verstappen, ktorý v Turecku získal o osem bodov viac než doterajší líder Hamilton a má pred ním šesťbodový náskok. Do konca sezóny 2021 ostáva ešte šesť podujatí. Nasledujúce preteky F1 sú na programe 24. októbra v Turecku.Krátko pred pretekmi pršalo a podľa predpovede mala trať postupne vysychať. Všetci pretekári preto odštartovali na pneumatikách do prechodných podmienok. Bottas, ale aj pretekári tesne za ním, si po štarte postrážili svoje pozície. V prvej zákrute mali kolíziu Gasly s Alonsom, po ktorej sa druhý menovaný roztočil, ale obaja pokračovali v pretekoch. Poradie bolo dlho bez zásadných zmien až na Hamiltona, ktorý sa postupne posúval z 11. miesta na štarte. V 35. kole sa Brit dostal pred Péreza, ten ho však v zaujímavom súboji v zákrutách zdržal a vyťažil z toho jeho tímový kolega. Verstappen prezul v 37. kole a na trať sa vrátil pred Hamiltonom. Následne prezulo viacero pretekárov vrátane Bottasa, ktorý sa na trať vrátil tesne za dočasným lídrom Leclercom. Ten prezul až v 48. kole. Desať kôl pred koncom bolo poradie Bottas - Verstappen - Hamilton. V 51. kole prezul Hamilton, po návrate na trať bol na 5. mieste za Pérezom. Túto pozíciu si už nevylepšil a poradie sa nezmenilo ani na popredných pozíciách.."."."