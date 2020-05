VC Veľkej Británie by sa mohla uskutočniť v auguste

Silverstone 26. mája (TASR) - Veľká cena Veľkej Británie motoristickej F1 by sa mohla uskutočniť v auguste. Vedenie okruhu Silverstone prišlo s touto alternatívou po tom, ako tamojšia vláda oznámila, že prestížnemu seriálu nedá výnimku z dvojtýždňovej karantény pre ľudí prichádzajúcich zo zahraničia.



Silverstone mal pôvodne v rámci upravenej sezóny zorganizovať dve podujatia 26. júla a 2. augusta za zatvorenými dverami. To však po najnovších opatreniach britskej vlády proti pandémii koronavírusu nebude možné. "Podarilo sa nám vytvoriť priestor aj v auguste, nemyslím si, že by mal byť problém nájsť pre preteky F1 jeden alebo aj dva termíny. Potrebujeme zelenú od vlády a to si vyžiada čas. Čo sa týka prípravy samotného okruhu, bez prítomnosti fanúšikov zaberie relatívne krátko. Opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 sú pre nás novinka, ale infraštruktúra je vybudovaná," povedal riaditeľ okruhu Stuart Pringle pre Sky Sports.



Oneskorený štart ročníka je na programe dvoma pretekmi v Rakúsku (5. a 12. júla). Ďalší termín zrejme obsadí Maďarsko. Pringle dúfa, že opatrenia vo Veľkej Británii sa budú postupne uvoľňovať: "Šampionát F1 potrebuje výnimku. Môžeme byť optimisti, posunutie v kalendári by uľahčilo našu pozíciu. Čím skôr budeme vedieť, že tímy môžu cestovať, tým lepšie. Je to dôležité aj z pohľadu ostatných veľkých cien, sedem z desiatich tímov sídli v Spojenom kráľovstve a zišlo by sa im cestovať na svoje základne medzi pretekmi." V kontinentálnej Európe sídlia tri tímy Ferrari, Alfa Romeo a AlphaTauri, ako aj dodávateľ pneumatík Pirelli.