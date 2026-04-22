Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 22. apríl 2026
< sekcia Šport

Večeřová je šestnásta v kategórii do 63 kíl, zlato brala Daviesová

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Batumi 22. apríla (TASR) - Slovenská vzpieračka Bibiána Večeřová obsadila na majstrovstvách Európy v gruzínskom Batumi šestnáste miesto. Tridsaťdvaročná Slovenka štartovala v kategórii do 63 kíl, v trhu bola osemnásta najlepšia s výkonom 85 kg a v nadhode sedemnásta s jediným platným pokusom v hodnote 102. Dovedna tak zaznamenala skóre 187.

Súťaž dokončilo 21 z 22 vzpieračiek, zlato brala Britka Sarah Daviesová (219). Tesne za ňou boli Bielorusky Alina Ščapanavová (218) a Dzijana Maisejevičová (217).
