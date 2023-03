Vedenie Bayernu odďaľuje rozhovor s brankárom Neuerom

Mníchov 5. marca (TASR) - Vedenie nemeckého futbalového klubu Bayernu Mníchov odďaľuje rozhovor s Manuelom Neuerom po jeho kritike na odchod trénera brankárov Toniho Tapaloviča.



"Teraz máme pred sebou niekoľko dôležitých zápasov, ktoré nás čakajú a rozhovor príde na rad neskôr," povedal športový riaditeľ Hasan Salihamidžič pre televízny kanál Sky. "Bavori" v sobotu v 23. kole Bundesligy triumfovali na ihrisku VfB Stuttgart 2:1 a dostali sa späť na čelo tabuľky.



Neuer vyjadril ostrý nesúhlas s odchodom Tapaloviča: "Bola to pre mňa veľká rana, keď som sa to dozvedel. Mal som pocit, ako by mi niekto vytrhol srdce." Tridsaťšesťročný brankár pracuje na svojom návrate po zranení nohy, ktoré utrpel pred tromi mesiacmi počas lyžovačky. Jeho zmluva v Mníchove platí do 30. júna 2024.



Vedenie klubu okolo predsedu predstavenstva Olivera Kahna a Salihamidžiča sa plánuje s Neuerom porozprávať. "Samozrejme, že si s ním spolu sadneme a prediskutujem niekoľko vecí," uviedol Salihamidžič. Bayern čaká v stredu domáca odveta osemfinále Ligy majstrov proti Parížu St. Germain. V prvom stretnutí vyhral tím Juliana Nagelsmanna v Parku princov 1:0.