Vedenie Bayernu odletelo do Londýna dohodnúť Kaneov prestup

Mníchov 31. júla (TASR) - Vedenie nemeckého futbalového klubu Bayern Mníchov v pondelok odleteli do Londýna, aby dohodli prestup Harryho Kanea z Tottenhamu Hotspur. Bavori údajne ponúkli za anglického útočníka 70 a neskôr 80 miliónov USD. Tottenham to však odmietol, pretože za Kanea požaduje minimálne 100 miliónov.



"Harry Kane je určite veľmi atraktívny hráč. Je kapitán anglickej reprezentácie a kvalitný strelec. Preto by nám v tíme veľmi pomohol," povedal prezident bundesligového majstra Herbert Hainer počas predsezónneho turné v Ázii.



Kane je hlavným prestupovým cieľom Bayernu, keďže klub v minulej sezóne nedokázal nahradiť poľského útočníka Roberta Lewandowského, ktorý prestúpil v júli 2022 do Barcelony. Informovala o tom agentúra DPA.