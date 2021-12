Vedenie Benficy Lisabon ukončilo spoluprácu s trénerom Jesusom

Lisabon 28. decembra (TASR) - Vedenie Benficy Lisabon po vzájomnej dohode ukončilo spoluprácu s trénerom Jorgem Jesusom. V tabuľke portugalskej futbalovej ligy patrí tímu tretie miesto so štvorbodovým odstupom za Sportingom Lisabon a FC Porto. Do konca sezóny povedie mužstvo doterajší Jesusov asistent Nelson Verissimo.



Minulý týždeň prehrala Benfica v Portugalskom pohári s Portom 0:3, čo ešte viac podpílilo konár pod Jesusom, no štvrtok ju čaká ligový zápas na pôde veľkého rivala. Pre Jesusa to bola druhá trénerská anabáza v Benfice. Počas prvého pôsobenia v klube v rokoch 2009-2015 získal tri tituly portugalského majstra. Informovala o tom agentúra AP.