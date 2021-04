Vedenie Cadizu sa postavilo na stranu Calu, Valencia odsúdila rasizmus

Madrid 5. apríla (TASR) - Španielsky futbalový klub Cadiz CF sa postavil za Juana Calu, ktorý počas nedeľného domáceho ligového zápasu s Valenciou údajne rasisticky urazil Mouctara Diakhabyho. Po incidente hráči hostí na protest opustili ihrisko, po chvíli sa však pod hrozbou kontumácie vrátili a duel dohrali. Cadiz napokon zvíťazil 2:1.



"Nepochybujeme o profesionalite našich hráčov, ktorí sú oddaní podporovatelia boja proti rasizmu," uviedol klub z Cadizu vo svojom stanovisku. Za svojím zverencom stojí aj tréner Alvaro Cervera: "Musím dôverovať svojim hráčom aj dôverujem, rovnako ako klub."



Kým Cadiz spochybňuje incident, Valencia dôrazne odsúdila diskrimináciu svojho futbalistu. Podľa zápisu o stretnutí sa Diakhaby s Calaom dostali v 29. minúte do kontroverzie, za ktorú inkasoval hráč Valencie žltú kartu. "Potom mi povedal, že ho súper nazval hanlivým výrazom s odkazom na farbu pleti. Nikto iný to však nepočul. Následne hráči Valencie odišli z hracej plochy," citovalo periodikum Marca z oficiálneho zápisu hlavného rozhodcu stretnutia Medieho Jimeneza.



Obranca Valencie Jose Gaya po zápase povedal, že ak by sa nevrátili na ihrisko, hrozila by jeho tímu kontumácia či strata bodov. "Diakhaby nám povedal, že ho urazil a to odsudzujeme. Preto sme opustili ihrisko, no oni nám povedali, že musíme ísť naspäť, lebo ak nie, odoberú nám tri body a možno aj viac. Diakhaby nám povedal, aby sme sa vrátili a preto sme to spravili. Chcel, aby sme dohrali. Bez jeho súhlasu by sme to neurobili. On bol nahnevaný a nemohol sa vrátiť. Bola to veľmi škaredá urážka, nepoviem ju," citovala agentúra dpa Gayu.