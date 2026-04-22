Vedenie Chelsea rokuje o budúcnosti trénera Roseniora
Nádeje „Blues“ na kvalifikáciu do Ligy majstrov sa zmenšili.
Autor TASR
Londýn 22. apríla (TASR) - Vedenie futbalového klubu Chelsea rokuje o budúcnosti trénera Liama Roseniora po utorkovom zápase na pôde Brightonu (0:3). Pre Chelsea to bola piata ligová prehra za sebou bez streleného gólu, čo sa jej stalo prvýkrát od roku 1912.
Nádeje „Blues“ na kvalifikáciu do Ligy majstrov sa zmenšili, pričom kormidelník Rosenior označil výkon svojho tímu za „neospravedlniteľný“. Podľa dostupných informácií teraz vedenie klubu diskutuje o tom, čo sa v posledných týždňoch v Chelsea pokazilo a ako to napraviť.
„Zodpovednosť je na mne. Mám hrošiu kožu a chápem, prečo sú fanúšikovia frustrovaní. Aj ja som frustrovaný z výkonov, ktoré predvádzame. Musím ďalej tvrdo pracovať s realizačným tímom aj s hráčmi. Zároveň sa však musím naozaj pozrieť na to, ako pristupujeme k zápasom, na zloženie tímu a na to, komu môžem dôverovať a na koho sa môžem spoľahnúť v ťažkých chvíľach,“ citovala Roseniora agentúra DPA.
Bez zraneného útočného tria Cole Palmer, Estevao a Joao Pedro nevyslali hostia ani jednu strelu na bránku. Rosenior, ktorý v januári nahradil Enza Marescu, varoval svoj káder, že na Stamford Bridge nepatria, ak nezvládajú tlak a kritiku. „Blues“ sa v nedeľu stretnú s Leedsom v semifinále FA Cupu. „Ak to nezvládate, tak by ste tu nemali byť. Je to také jednoduché. Je to niečo, čo musíme riešiť tento týždeň, ale aj z dlhodobého hľadiska. Musíme urobiť správne rozhodnutia pre tím pred obrovsky dôležitým zápasom v nedeľu a urobíme maximum, aby sme to obrátili,“ dodal 41-ročný kouč.
