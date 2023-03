Vedenie Crystal Palace odvolalo trénera Vieiru: Zmena bola nevyhnutná

Londýn 17. marca (TASR) – Vedenie londýnskeho futbalového klubu Crystal Palace odvolalo v piatok trénera Patricka Vieiru. Dôvodom sú zlé výsledky tímu, ktorý v tabuľke Premier League balansuje na hrane zostupu.



"Výsledky v uplynulých mesiacoch nás postavili do neistej ligovej pozície. Cítili sme, že na to, aby sme si udržali status v Premier League, je nevyhnutná zmena," citovala predsedu predstavenstva Stevea Parisha agentúra AFP. Crystal Palace aktuálne figuruje na 12. priečke, no od zostupového 18. miesta ho delia len tri body.