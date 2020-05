Vedenie DFL oznámilo termíny zostávajúcich kôl bundesligy

Frankfurt 20. mája (TASR) - Nemecká futbalová liga (DFL) naplánovala program zostávajúcich zápasov najvyššej súťaže vrátane náhradného termínu súboja medzi Werderom Brémy a Eintrachtom Frankfurt.



Oba kluby chcú odohrať dohrávaný duel 24. kola, ktorý sa mal uskutočniť ešte pred prerušením súťaže, 3. júna o 20.30 h. Program 27. až 29. kola bol už naplánovaný a skončí sa do 1. júna, 32. zápasový deň sa odohrá počas pracovného týždňa. Všetky stretnutia záverečných dvoch kôl sezóny sa začnú v soboty (20. a 27. júna) zhodne o 15.30.



Vedenie DFL v stredu rozhodlo aj o odložení tretieho zápasu druholigového tímu Dynamo Drážďany, ktorého dvaja hráči mali pozitívne testy na nový koronavírus. Klub oznámil nález tesne pred plánovaným reštartom sezóny a celé mužstvo išlo na dva týždne do karantény. Dynamo nemohlo vycestovať na stretnutie do Hannoveru a usporiadať domáci duel s Greutherom Fürth. DFL v stredu preložila aj tretí zápas Drážďan proti Arminii Bielefeld na 15. júna. Klub odohrá šesť duelov v priebehu 15 dní.



Drážďany figurujú na poslednom mieste tabuľky, k miestam zaručujúcim udržanie sa im chýba päť bodov, no majú zápas k dobru. Informovala o tom agentúra DPA.