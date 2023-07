Vedenie Dortmund predĺžilo zmluvu s Canom do roku 2026

Berlín 22. júla (TASR) - Vedenie Borussie Dortmund predĺžilo zmluvu s defenzívnym stredopoliarom Emre Canom do roku 2026. V sobotu o tom informoval nemecký futbalový klub na svojom webe.



Platnosť jeho pôvodnej zmluvy by vypršala po nadchádzajúcej sezóne. Nemecký reprezentant prišiel do Dortmundu v roku 2020 z Juventusu Turín za 25 miliónov eur. “Emre sa vypracoval na jedného z lídrov nášho tímu a splnil naše očakávania. Páči sa nám jeho nasadenie, fyzická pripravenosť a vôľa vyhrať každý zápas. Dokazuje to nielen v Borussii, ale aj v nemeckej reprezentácii,” povedal podľa agentúry DPA športový riaditeľ “žlto-čiernych” Sebastian Kehl.



“V Dortmunde sa cítim veľmi dobre, máme skvelých fanúšikov, ktorí nás podporujú. Myslím si, že sem patrím a cítim sa tu šťastný. Som rád, že ostávam na dlhšie obdobie a verím, že naplníme naše ciele,” dodal 29-ročný Can.



Dortmund mal v minulej sezóne na dosah titul, ale v poslednom kole zaváhal s Mainzom (2:2) a jedenástykrát za sebou sa stali majstrami bundesligy futbalisti Bayernu Mníchov.