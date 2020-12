Vedenie Dortmundu odvolalo trénera Favreho

Dortmund 13. decembra (TASR) - Vedenie nemeckého futbalového klubu Borussia Dortmund odvolalo trénera Luciena Favreho. Rozhodlo sa tak deň po sobotnej domácej prehre so Stuttgartom 1:5 v 11. kole najvyššej nemeckej súťaži.



Hráčom oznámili Favreho koniec počas nedeľného tréningu. Na lavičke bol od leta 2018, no tím pod jeho vedením podával nevyrovnané výkony. V minulej sezóne premárnil deväťbodový náskok na čele tabuľky a prišiel o bundesligový titul, ktorý napokon získal Bayern Mníchov.



V prebiehajúcom ročníku sa síce Borussia kvalifikovala do play off Ligy majstrov, v domácej súťaži však zaostáva za očakávaniami. Z uplynulých troch zápasov získala iba bod a v tabuľke figuruje na piatom mieste. Informovala o tom agentúra DPA.