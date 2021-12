Vedenie F1 predĺžilo s organizátormi VC Abú Zabí zmluvu do roku 2030

Abú Zabí 9. decembra (TASR) - Veľká cena Spojených arabských emirátov v Abú Zabí bude súčasťou seriálu majstrovstiev sveta Formuly 1 minimálne do roku 2030. Vedenie seriálu predĺžilo s organizátormi zmluvu, informovala vo štvrtok agentúra AP.



Práve v SAE vyvrcholí tento víkend tohtoročná sezóna, o titul si to rozdajú britský obhajca Lewis Hamilton (Mercedes) a Holanďan Max Verstappen (Red Bull). Okruh Yas Marina Circuit je v kalendári F1 od roku 2009. "Máme radosť, že môžeme potvrdiť VC Abú Zabí až do roku 2030 podľa novej dohody. Tešíme sa na tohtoročné finále aj ďalšie ročníky," vyjadril sa prezident F1 Stefano Domenicali.



V SAE sa o titule rozhodne štvrtýkrát po rokoch 2010, 2014 a 2016. Tridsaťšesťročný Brit môže získať rekordný ôsmy titul majstra sveta, 24-ročný Holanďan prvý.