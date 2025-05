Vedenie F1 sa dohodlo na zmluve s organizátormi VC Miami do roku 2041

Miami 2. mája (TASR) - Vedenie F1 sa dohodlo na desaťročnom predĺžení zmluvy s organizátormi Veľkej ceny Miami. Podujatie sa tak bude konať minimálne do roku 2041. Spoločnosť South Florida Motorsports aktuálne hostí štvrtú edíciu týchto pretekov, ktoré obkolesujú štadión Hard Rock.



Pôvodný kontrakt mal vypršať v roku 2031. Prezident a výkonný riaditeľ F1 Stefano Domenicali uviedol, že organizácia mala záujem dlhodobo si zabezpečiť toto podujatie. „Predĺženie tejto dohody až do roku 2041 je strategický míľnik nesmierneho významu, ktorý posilňuje našu prítomnosť v USA. Taktiež nám pomáha upevňovať čoraz hlbšie puto s našou fanúšikovskou základňou, ktorá neustále rastie,“ vyhlásil Domenicali.



Jeden z organizátorov VC Miami Tom Garfinkel označil predĺženie zmluvy za vyjadrenie veľkej dôvery zo strany F1. „To, že nám ponúkli predĺženie zmluvy už po treťom ročníku, len potvrdzuje, čo sme cítili od začiatku. Veľká cena Miami je nezmazateľná súčasť kalendára F1,“ vyjadril sa Garfinkel.



Minuloročná VC Miami zaznamenala najvyššiu sledovanosť F1 v histórii americkej televízie, keď si ju pozrelo 3,1 milióna divákov. Správu priniesla agentúra AFP.