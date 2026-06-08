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Vedenie Feyenoordu ukončilo spoluprácu s trénerom Van Persiem
Štyridsaťdvaročný kouč skončil po sezóne, v ktorej jeho tím obsadil druhé miesto s odstupom 19 bodov za majstrovským PSV Eindhoven.
Autor TASR
Rotterdam 7. júna (TASR) - Vedenie holandského futbalového klubu Feyenoord Rotterdam odvolalo Robina van Persieho z postu hlavného trénera. Štyridsaťdvaročný kouč skončil po sezóne, v ktorej jeho tím obsadil druhé miesto s odstupom 19 bodov za majstrovským PSV Eindhoven.
„Bolo to náročné rozhodnutie. Robin van Persie dal klubu za uplynulého jeden a pol roka všetko,“ uviedol technický riaditeľ klubu Devy Rigaux. Zároveň ocenil, že mužstvo napriek problémom získalo druhú priečku a zabezpečilo si účasť v Lige majstrov. Klub po internej analýze výsledkov a herného prejavu dospel k záveru, že do novej sezóny vstúpi s iným kormidelníkom. Meno Van Persieho nástupcu plánuje oznámiť v najbližších týždňoch.
Feyenoord neuspel ani v európskych súťažiach. V záverečnom predkole Ligy majstrov ho vyradilo Fenerbahce Istanbul a v ligovej fáze Európskej ligy prehral šesť z ôsmich stretnutí. Zvíťazil iba nad Sturmom Graz a Panathinaikosom Atény. Van Persie odohral počas kariéry viac ako sto zápasov za holandskú reprezentáciu. Na klubovej úrovni pôsobil vo Feyenoorde, Arsenale, Manchestri United a Fenerbahce. V holandskom tíme viedol aj svojho syna Shaqueela či slovenského reprezentanta Lea Sauera. Informácie priniesla agentúra AFP.
„Bolo to náročné rozhodnutie. Robin van Persie dal klubu za uplynulého jeden a pol roka všetko,“ uviedol technický riaditeľ klubu Devy Rigaux. Zároveň ocenil, že mužstvo napriek problémom získalo druhú priečku a zabezpečilo si účasť v Lige majstrov. Klub po internej analýze výsledkov a herného prejavu dospel k záveru, že do novej sezóny vstúpi s iným kormidelníkom. Meno Van Persieho nástupcu plánuje oznámiť v najbližších týždňoch.
Feyenoord neuspel ani v európskych súťažiach. V záverečnom predkole Ligy majstrov ho vyradilo Fenerbahce Istanbul a v ligovej fáze Európskej ligy prehral šesť z ôsmich stretnutí. Zvíťazil iba nad Sturmom Graz a Panathinaikosom Atény. Van Persie odohral počas kariéry viac ako sto zápasov za holandskú reprezentáciu. Na klubovej úrovni pôsobil vo Feyenoorde, Arsenale, Manchestri United a Fenerbahce. V holandskom tíme viedol aj svojho syna Shaqueela či slovenského reprezentanta Lea Sauera. Informácie priniesla agentúra AFP.