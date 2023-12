Vedenie Fiorentiny sa postavilo proti spusteniu Superligy

Rím 23. decembra (TASR) - Vedenie talianskeho futbalového klubu AC Fiorentina sa postavilo proti spusteniu Superligy. Podľa nich by tento projekt bol veľká hrozba pre domáce ligy na mnohých úrovniach.



"Pokiaľ ide o rozhodnutie Európskeho súdneho dvora o navrhovanej Superlige, stanovisko ACF Fiorentina je také, že sme si vedomí toho, že bude trvať určitý čas, kým sa definitívne objasnia a zverejnia všetky podrobnosti týkajúce sa žiadostí o takúto ligu. Ale veríme, že spustenie novej súťaže, ako to organizátori zamýšľali, bude veľkou hrozbou pre domáce ligy na mnohých úrovniach. Talianske futbalové hnutie, vrátane čoraz menej chránených mládežníckych akadémií, ktoré milujú mnohí fanúšikovia, by tento nový turnaj hlboko poškodil. Zdá sa, že niektoré kluby, v niektorých prípadoch s obrovskými dlhmi a finančnými ťažkosťami, plánujú nové súťaže len preto, aby mohli splatiť svoje dlhy a zväčšiť priepasť medzi ostatnými klubmi, ktoré majú svoje financie v poriadku. Šport je krásny, ak je súťaživosť zdravá, ak majú účastníci potenciálne rovnaké šance na víťazstvo a ak sú pravidlá pre všetkých rovnaké. Preto Fiorentina, ako aj prezident Rocco Commisso v uplynulých rokoch pri viac ako jednej príležitosti zopakoval, že je úplne proti akejkoľvek inej súťaži, ako sú tie, ktoré uznávajú FIGC, UEFA a FIFA," uvádza sa na webe klubu.



Promotéri Superligy vo štvrtok oznámili plány pokračovať v projekte po tom, čo najvyšší súd Európskej únie rozhodol, že UEFA použila nezákonnú taktiku na potlačenie predchádzajúceho projektu spusteného v apríli 2021. Kluby v celej Európe zopakovali svoju neochotu pripojiť sa k novej súťaži. Projekt podporuje spoločnosť A22 Sports Management a presadzujú ho najmä španielske tímy Real Madrid a Barcelona.