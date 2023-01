Vedenie Frankfurtu neplánuje predať svojich kľúčových hráčov

Frankfurt 10. januára (TASR) - Vedenie futbalového klubu Eintracht Frankfurt neplánuje predať svojich kľúčových hráčov. Športový riaditeľ Markus Krösche by odmietol túto možnosť aj v prípade zárobku, ktorý by mohol potenciálny prestup priniesť.



"Jasne sme povedali, že nechceme predávať kľúčových hráčov. Nemáme na to dôvod a tak to aj zostane," uviedol Krösche pre agentúru DPA. Jeden z ťahúňov tímu je vicemajster z vlaňajších MS Randal Kolo Muani. Dvadsaťštyriročný útočník má v tejto sezóne na konte osem gólov vo všetkých súťažiach a kontrakt do roku 2027. Tím pritom plánuje predĺžiť zmluvy aj so stredopoliarom Daičim Kamadom a obrancom Evanom Ndickom. "Uvidíme, ako sa v priebehu nasledujúcich týždňov rozhodnú. Rozumiem, že prežívajú dôležité obdobie svojej kariéry a dáme im potrebný čas," dodal Krösche.



Úradujúci majstri Európskej ligy sú momentálne na tréningovom kempe v Dubaji. Po jesennej časti sezóny im v Bundeslige patrí štvrté miesto, úvodné stretnutie jarnej časti je na programe 21. januára proti Schalke 04. Mužstvo čaká aj vyraďovacia fáza Ligy majstrov, v osemfinále narazí na Neapol so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom.