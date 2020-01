Vedenie klubu MBK Baník Handlová odvolalo Srba Branka Maksimoviča

Handlová 31. januára (TASR) – Vedenie basketbalového klubu MBK Baník Handlová odvolalo Srba Branka Maksimoviča z postu hlavného trénera. Informoval o tom oficiálny web účastníka Slovenskej basketbalovej ligy.



Tím z Hornej Nitry sa v aktuálnej sezóne SBL herne a výsledkovo trápi, v tabuľke mu patrí až siedma pozícia. Pred domácim publikom má najhoršiu bilanciu spomedzi všetkých družstiev, na víťazstvo čaká už štyri zápasy. Osudovou sa pre Maksimoviča stala stredajšia domáca prehra so Žilinou (87:93 pp) v 26. kole SBL.



"Po domácom zápase so Žilinou sme zvolali zasadnutie Správnej rady, pretože bolo nevyhnutné nelichotivú situáciu v klube riešiť. Záleží nám na blízkej budúcnosti tímu a z tohto dôvodu musela prísť zásadná zmena. Preto sme po vzájomnej dohode ukončili spoluprácu s trénerom Maksimovičom. Teraz je prioritné čo najskôr obsadiť uvoľnenú trénerskú stoličku a v súčasnosti sa týmto faktom naplno zaoberáme," vyjadril sa pre oficiálny klubový web manažér Daniel Trangoš.



V najbližšom zápase v Spišskej Novej Vsi bude viesť družstvo kapitán Saša Jankovič s Tomášom Mrvišom. "V prvom rade by som sa chcel v mene celého tímu trénerovi Maksimovičovi poďakovať, pretože pri nás stál v dobrom, aj v zlom. Žiaľ, v poslednom období sa nám nedarilo, preto sa vedenie rozhodlo k tomuto kroku. My sme profesionálni hráči a preto rozhodnutie kompetentných rešpektujeme. Ja s 'Mrvom' sme v tíme najskúsenejší a preto musíme klubu v neľahkej situácii pomôcť a to až pokiaľ nespoznáme meno nového trénera. V sobotu nastúpime na palubovke v Spišskej Novej Vsi, ktorá má kvalitný tím a pod svojimi košmi je veľmi nebezpečná. Ja ale svojim spoluhráčom dôverujem. Som presvedčený, že náš tím má na viac a tabuľkové postavenie nie je reálne nastaveným zrkadlom našej kvalite. Na Spiši musíme odovzdať maximum. Verím, že v sobotu privezieme domov dva body," uviedol Jankovič.