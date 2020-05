Vedenie LASK-u-Linz priznalo, že absolvovali štyri zakázané tréníngy

Viedeň 15. mája (TASR) - Rakúsky prvoligový futbalový klub LASK Linz v čase pandémie koronavírusu porušil zásady fair play. Viceprezident klubu Jürgen Werner v piatok priznal, že hráči absolvovali štyri zakázané tímové tréningy a za celý incident sa ospravedlnil.



Špeciálna komisia začala lídra rakúskej ligy vyšetrovať pre porušenie pravidiel, z ktorého ich usvedčili videozáznamy. "Absolvovali sme štyri nepovolené tímové tréningy, pri ktorých nebola medzi hráčmi dodržaná predpísaná vzdialenosť. Bol to nezmysel, nechali sme sa uniesť emóciami," citovala agentúra APA slová Wernera, ktorý chcel odstúpiť zo svojej funkcie. Prezident klubu Siegmund Gruber však jeho abdikáciu neprijal. Gruber sa až do vyšetrenia celého prípadu vzdá svojej funkcie v dozornej rade rakúskej Bundesligy.



Predstavitelia LASK-u vo štvrtok uviedli, že klub sa stal obeťou špionáže. V noci na stredu údajne do priestoru štadióna vnikli dvaja páchatelia a inštalovali na ňom kameru. Klub podal v celej záležitosti oznámenie na políciu i so záznamom páchateľov.