Vedenie LFA podalo na disciplinárku podnet na SFC Opava

Praha 29. júla (TASR) - Ligový výbor českej Ligovej futbalovej asociácie (LFA) podal na disciplinárnu komisiu podnet na SFC Opava. Podozrieva ho, že nedodržal opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu, a nevylúčil ani právne kroky. Pre pozitívny test na ochorenie COVID-19 u jedného opavského hráča sa nedohrala nadstavbová skupina o záchranu v najvyššej českej súťaži.



Ligový výbor musel sezónu predčasne ukončiť, pretože by sa nestihla dohrať do 2. augusta, ktorý stanovila Európska futbalová únia (UEFA) ako najneskorší termín na dokončenie domácich líg. Podnet odovzdal na základe informácií od ministerstva zdravotníctva. "To upozornilo, že zo záverov epidemiologického vyšetrovania krajskej hygienickej stanice v klube vyplýva, že prvoligový klub s najväčšou pravdepodobnosťou nedodržal pravidlá prevencie šírenia ochorenia COVID-19, ktoré boli v súvislosti s obnovením ligovej súťaže nastavené medzi ministerstvom zdravotníctva a LFA," citoval z tlačovej správy LFA portál idnes.cz.



Opava odmietla porušenie pravidiel na svojej strane. "V súčasnosti SFC Opava nedisponuje žiadnou informáciou, ktorá by tomu nasvedčovala. Nie sme si vedomí žiadneho pochybenia v rámci pravidiel pre prevenciu šírenia ochorenia COVID-19 a nikto nás v tejto veci doteraz nekontaktoval. Vždy sme postupovali v súlade s manuálom, ktorý sme dostali od Ligovej futbalovej asociácie. Na základe vykonaných testov zároveň môžeme potvrdiť, že s výnimkou jediného pozitívne testovaného futbalistu na prítomnosť koronavírusu absolvovali všetci ostatní hráči a členovia realizačného tímu A-mužstva testy s negatívnym výsledkom," uviedol klub na svojom webe.



Ligový výbor bude čakať, či disciplinárna komisia otvorí konanie s Opavčanmi. Zatiaľ nie je jasné, aký trest na nich môže čakať.