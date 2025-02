Vedenie ligy neschválilo trejd Williamsa, Lakers nemajú pivota

Los Angeles 9. februára (TASR) - Americký basketbalista Mark Williams neposilní v NBA Los Angeles Lakers. Vedenie súťaže jeho výmenu zo Charlotte Hornets neschválilo, keďže neprešiel zdravotnou prehliadkou. Lakers tak po vytrejdovaní Anthonyho Davisa budú musieť dohrať sezónu bez klasického pivota.



Hornets mali trejdom za Williamsa získať aj výber v 1. kole draftu v roku 2031, právo na výmenu pozície na drafte v roku 2030, talentovaného nováčika Daltona Knechta a Cama Reddisha. Zmarenie výmeny je však väčším problémom pre Lakers, ktorí majú po odchode Davisa do Dallasu pod štandardnou zmluvou jediného vysokého hráča, subtílneho Jaxsona Hayesa. Ďalší dvaja pivoti v tíme sú Trey Jemison a Christian Koloko, ktorí majú dvojcestné zmluvy a na play off nemôžu byť k dispozícii. To môže zhatiť sen hviezdneho LeBrona Jamesa získať titul aj vo veku 40 rokov, hoci jeho tím nečakane posilnil Luka Dončič. Poslednou šancou pre Lakers je po uzávierke výmen trh s hráčmi, ktorých iné kluby uvoľnili zo zmluvy. Ponuka pivotov však nie je veľká. Informovala AP.