Vedenie ligy NFL zmenilo názor, hráčom povolí kľačať počas hymny

New York 6. júna (TASR) - Vedenie zámorskej ligy amerického futbalu NFL zmenilo názor a nebude hráčom brániť v protestoch proti rasizmu. Pred štyrmi rokmi vtedajší rozohrávač San Francisca Colin Kaepernick pokľakol počas štátnej hymny, aby poukázal na problém s rasovou diskrimináciou v USA. Prišiel o prácu a doteraz nenašiel nového zamestnávateľa, jeho iniciatíva sa však rozšírila naprieč profiligou napriek nevôli vedenia súťaže i majiteľov klubov.



Tento spôsob protestu vzbudil kontroverzie, kým jedni ho podporovali, iní ho považovali za hanobenie hymny. Veľkým odporcom je Donald Trump, ktorý viackrát tvrdo reagoval na podobné aktivity. Postoj NFL však zmenila smrť Georgea Floyda. Vo svetle protestov proti rasizmu a policajnej brutalite otočila o stoosemdesiat stupňov. "Nebolo to správne, keď sme ignorovali hráčov a nepodporili pokojné protesty. Ako NFL stojíme za rasovou rovnosťou. Protesty v krajine sú symbolom storočia mlčania, diskriminácie a útlaku čiernych hráčov, trénerov a personálu. Odteraz budeme naporúdzi hráčom, ktorí sa rozhodnú prehovoriť a budeme počúvať, ako sa môžeme zlepšiť," citoval portál BBC komisára NFL Rogera Goodella.



Floyd zomrel pri zatýkaní v Minneapolise. Jeho smrť vzbudila masívnu vlnu nepokojov, ktoré sa rozšírili do desiatok štátov USA. Na jeho skon zareagovali aj známi športovci v Európe, medzi inými anglický futbalista Jadon Sancho či pretekár F1 Lewis Hamilton.