Vedenie ligy: Stanleyho pohár tento rok do Ruska nezavíta

Denver 16. júna (TASR) - Aj keď je isté, že tento rok získa Stanleyho pohár aspoň jeden ruský hokejista, trofej pre šampióna NHL v tomto roku do Ruska nezavíta. Vedenie profiligy potvrdilo, že z dôvodu ruskej vojenskej invázie na Ukrajine neumožní ruským hráčom priniesť slávnu trofej domov.



Podľa tradície môže každý hráč víťazného tímu stráviť jeden deň s majstrovským pohárom a pochváliť sa s ním v rodnej krajine. Dres Colorada Avalanche, ktoré zdolalo v prvom zápase finále play off Tampu Bay s Erikom Černákom 4:3 po predĺžení, si oblieka ruský krídelník Valerij Ničuškin, oporami Lightning sú brankár Andrej Vasilevskej, obranca Michail Sergačov a útočník Nikita Kučerov. "V tomto lete nezamieri pohár do Ruska či Bieloruska. V budúcnosti možno umožníme takúto cestu, podobne, ako sme obnovili tripy s pohárom po pandémii, no tento rok sa tak určite nestane," potvrdil zástupca komisára NHL Bill Daly.



Podľa komisára Garyho Bettmana si však môžu kluby v najbližších draftoch naďalej vyberať ruských či bieloruských hráčov. "Budú plne k dispozícii na výber, ako tomu býva každý rok," citovala šéfa profiligy agentúra AFP.