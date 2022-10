Vedenie Montpellieru odvolalo trénera Dall'Oglia

Montpellier 17. októbra (TASR) - Olivier Dall'Oglio už nie je tréner futbalistov Montpellieru. Vedenie klubu francúzskej Ligue 1 ho odvolalo po sérii neúspešných výsledkov. Do 20. novembra ho dočasne nahradí vo funkcii jeho doterajší asistent Romain Pitau.



Dall'Oglio sa ujal postu kouča Montpellieru vlani v lete, keď vystriedal Dera Zakariana- Počas prvej sezóny skončil v tímom na 13. mieste najvyššej francúzskej súťaže. Do nového ročníka vstúpil Montpellier s vyššími ambíciami, no po troch prehrách za sebou klesol v tabuľke na 11. priečku. Informovala o tom agentúra AFP.