Vedenie Nantes prepustilo trénera Aristouya

Nantes 29. novembra (TASR) - Vedenie francúzskeho futbalového klubu FC Nantes prepustilo hlavného trénera Pierra Aristouya. Nahradí ho niekdajší kouč Lille Jocelyn Gourvennec.



"FC Nantes by chcel vyjadriť poďakovanie Pierrovi Aristouymu a jeho asistentom za to, že klubu venovali všetky svoje schopnosti a talent. A v neposlednom rade nám na konci minulej sezóny pomohli udržať sa v Ligue 1," citovala z vyjadrenia klubu agentúra AP.



Päťdesiatjedenročný Gourvennec v Nantes pôsobil počas svojej hráčskej kariéry v rokoch 1995 až 1998. S tímom podpísal kontrakt do konca tejto sezóny s opciou na ďalší rok. Francúz v minulosti uspel na lavičke EA Guingamp, ktorý postupne doviedol z tretej ligy do Ligue 1.



Nantes sa vlani nachádzalo štyri zápasy pre koncom sezóny v zóne zostupu na 17. mieste. Klub v tom čase prebral Aristouy po Antoinovi Kombouarem a pod jeho vedením tím obsadil 16. priečku, ktorá mu zaručila zotrvanie v najvyššej súťaži. V tejto sezóne patrí mužstvu po 13 zápasoch so ziskom 15 bodov priebežné 11. miesto v tabuľke Ligue 1.