Vedenie NBA hrozí nezaočkovaným hráčom finančným postihom

New York 29. septembra (TASR) - Hráčom zámorskej basketbalovej NBA, ktorí nedodržia miestne pravidlá týkajúce sa očkovania proti koronavírusu, hrozí finančný postih. Informovalo o tom vedenie profiligy.



Hráči tímov so sídlom v San Franciscu a New Yorku sa musia nechať plne zaočkovať, v opačnom prípade riskujú, že ich plat bude znížený na polovicu. Na domáce zápasy totiž podľa miestnych nariadení nesmú nastúpiť.



"Každý hráč, ktorý sa rozhodne nedodržať miestne pravidlá týkajúce sa očkovania, nedostane zaplatené za vynechané zápasy," citovala agentúra AP hovorcu NBA Mikea Bassa.



Vyhlásenie prišlo v období sporu medzi vedením súťaže a menšinou hráčov, ktorí očkovanie odmietajú. "Budem ďalej bojovať za to, čomu verím a za to, čo považujem za správne. Čo je správne pre jedného, nie je vhodné pre druhého a naopak," komentoval situáciu nezaočkovaný Andrew Wiggins z Golden State Warriors. Jeho žiadosť o výnimku z očkovania z náboženských dôvodov zamietli.