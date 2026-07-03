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Vedenie NBA otestuje v Letnej lige úpravu počtu trestných hodov
Podľa upravených pravidiel udelia rozhodcovia za akýkoľvek faul len jeden trestný hod, ktorý však bude mať bodovú hodnotu podľa závažnosti faulu (za jeden, dva alebo tri body).
Autor TASR
Los Angeles 3. júla (TASR) - Vedenie zámorskej basketbalovej súťaže NBA otestuje počas Letnej ligy (Summer League) úpravu počtu trestných hodov. Cieľom tohto experimentu je plynulejší priebeh zápasu.
Podľa upravených pravidiel udelia rozhodcovia za akýkoľvek faul len jeden trestný hod, ktorý však bude mať bodovú hodnotu podľa závažnosti faulu (za jeden, dva alebo tri body). Výnimkou budú len záverečné dve minúty riadneho hracieho času a prípadné predĺženie, počas týchto úsekov sa bude aplikovať štandardný počet trestných hodov.
Táto úprava pravidiel funguje od sezóny 2019/2020 vo farmárskej NBA G League, v ktorej dopomohla k zlepšeniu plynulosti hry. Vedenie súťaže pravidelne využíva Letnú ligu alebo G League k testovaniu potenciálnych zmien v pravidlách v rámci NBA. Informovala agentúra AFP.
Podľa upravených pravidiel udelia rozhodcovia za akýkoľvek faul len jeden trestný hod, ktorý však bude mať bodovú hodnotu podľa závažnosti faulu (za jeden, dva alebo tri body). Výnimkou budú len záverečné dve minúty riadneho hracieho času a prípadné predĺženie, počas týchto úsekov sa bude aplikovať štandardný počet trestných hodov.
Táto úprava pravidiel funguje od sezóny 2019/2020 vo farmárskej NBA G League, v ktorej dopomohla k zlepšeniu plynulosti hry. Vedenie súťaže pravidelne využíva Letnú ligu alebo G League k testovaniu potenciálnych zmien v pravidlách v rámci NBA. Informovala agentúra AFP.