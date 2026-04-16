Štvrtok 16. apríl 2026Meniny má Dana a Danica
Vedenie NBA potrestalo Balla pokutou za zákrok na Adebaya

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Los Angeles 16. apríla (TASR) - Vedenie zámorskej NBA udelilo basketbalistovi Charlotte Hornets LaMelovi Ballovi pokutu vo výške 60-tisíc dolárov. Dvadsaťštyriročného rozohrávača potrestali za zákrok na hráča Miami Heat Bama Adebaya a tiež za použitie neslušných slov v televíznom rozhovore.

Ball vykonal podľa súťaže zbytočný a nezodpovedný kontakt na Adebaya v play in zápase, za ktorý mal byť vylúčený. Hráč Charlotte po páde na palubovku chytil protihráča za nohu a ten následne v reakcii spadol na zem. Adebayo napokon nedohral stretnutie pre zranenie chrbta. Ball obišiel naopak bez trestu a bude k dispozícii na ďalší duel s Orlandom, pripomenula agentúra AP.
