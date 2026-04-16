Vedenie NBA potrestalo Balla pokutou za zákrok na Adebaya
Dvadsaťštyriročného rozohrávača potrestali tiež za použitie neslušných slov v televíznom rozhovore.
Autor TASR
Los Angeles 16. apríla (TASR) - Vedenie zámorskej NBA udelilo basketbalistovi Charlotte Hornets LaMelovi Ballovi pokutu vo výške 60-tisíc dolárov. Dvadsaťštyriročného rozohrávača potrestali za zákrok na hráča Miami Heat Bama Adebaya a tiež za použitie neslušných slov v televíznom rozhovore.
Ball vykonal podľa súťaže zbytočný a nezodpovedný kontakt na Adebaya v play in zápase, za ktorý mal byť vylúčený. Hráč Charlotte po páde na palubovku chytil protihráča za nohu a ten následne v reakcii spadol na zem. Adebayo napokon nedohral stretnutie pre zranenie chrbta. Ball obišiel naopak bez trestu a bude k dispozícii na ďalší duel s Orlandom, pripomenula agentúra AP.
